Один человек погиб и двое ранены после стрельбы в Стокгольме

Стрельба произошла возле McDonald's в центре Веллингбю (пригородного района в западной части Стокгольмского муниципалитета) около 19 часов 31 декабря. Три человека получили ранения, один из них — 20-летний мужчина — умер в больнице, сообщила газет Aftonbladet.

В 21: 30 полиция сообщила, что мужчина в возрасте 20 лет скончался от полученных травм. Родственники проинформированы. У двух раненых травмы не представляют угрозы для жизни, заявила пресс-секретарь полиции Хелена Бострем Томас.

По данным портала Omni, преступники, обстрелявшие американский ресторан, также запустили фейерверки, чтобы запутать полицию. Также есть сведения, что действовала целая группировка, но полиция этого не подтверждает.

Несколько полицейских машин и машин скорой помощи находятся на месте стрельбы. Район обыскивается полицейскими собаками и вертолетами. Есть данные, что полиция установила блокпосты на выездах из Стокгольма. Несколько человек были доставлены на допрос.

Днем ранее, 30 декабря, на вокзале Монпарнас в Париже полицейские задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые баллончики и кричали, что собираются «всё взорвать».

При себе у задержанных обнаружили девять небольших газовых баллончиков. После задержания один из них снова заявил о намерении взорвать себя.