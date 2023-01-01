Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 350 км при высоте в 100 км

Запущенная КНДР в сторону Японского моря баллистическая ракета малой дальности пролетела 350 км при максимальной высоте в 100 км. Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 1 января.

Ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Сведений о повреждениях морских или воздушных судов не поступало.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что правительство выразило протест Пхеньяну из-за ракетных пусков через дипломатические каналы в Пекине.

Ранее, 31 декабря, КНДР совершила несколько пусков: сначала республика выпустила две баллистические ракеты, потом три малой дальности и еще одну в сторону Японского моря.

Отмечается, что полет состоялся после того, как Южная Корея провела испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ЦК ТПК заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейком полуострове. Он также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.