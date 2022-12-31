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Захарова пожелала всем в новом году самого необходимого — живительной любви

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Новогодние поздравления родным и друзьям с традиционными поздравлениями в этом году показались официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой неподходящими. Она поняла, что людям нужно нечто большее, чем привычные «здоровья, мира, благополучия».

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«Желаю всем нам одного — любви. Любви не к кому-то или чему-то одному. А настоящей живительной любви, которая освещает и освящает нас изнутри, даруя божественную силу преодолеть все испытания и преумножить свет. С верой и любовью, ваша Маша», — написала дипломат в Telegram-канале.

Он призналась, что адресаты ее поздравления так часто писали ей в ответ — «правильные слова», что она решила опубликовать свое поздравление с Новым годом для всех.

В последний день 2022 года российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили граждан РФ с борта Международной космической станции (МКС) с Новым годом. Они пожелали россиянам быть счастливыми, смело идти вперед и созидать.

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