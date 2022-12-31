Журнал Spiked уличил Шольца в неспособности реализовать собственные обещания

Германия переживает серьезный экономический кризис. В феврале канцлер Олаф Шольц объявил, что страна стоит на пороге исторического поворотного момента (Zeitenwende). Однако к концу года стало ясно, что авторитет лидеров страны серьезно ущемлен, пишет обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

«В мае Германия, долгое время являвшаяся экспортером, впервые за более чем 30 лет столкнулась с дефицитом торгового баланса. В ноябре инфляция достигла рекордно высокого уровня в 10%. Рост ВВП в 2022 году составит всего 1,6%. В следующем году ситуация ухудшится, и, по прогнозам, экономика сократится на 0,6%, больше, чем в любой другой стране еврозоны», — указывает она на результаты работы немецкого правительства за год в статье за 28 декабря.

Автор материала напоминает, как пафосно выглядел канцлер Шольц с речью после вступления в должность о новом времени и переменах, которые сделают страну менее зависимой в энергетике от РФ, как важно наращивать свой энергетический потенциал и начать инвестировать в свои вооруженные силы.

«Прошло 10 месяцев, и мужество и решимость, выраженные в речи Zeitenwende, практически исчезли. Летом люди уже задавались вопросом, что именно делает Германия, чтобы выполнить обещания Шольца. <...> Нынешнее правительство не делает ничего. Далекое от того, чтобы взять новый курс, правительство Шольца продолжает действовать так же, как его предшественники. Оно продолжает отвергать ядерную энергетику. И по-прежнему выступает против изменения климата, в то же время возобновляя работу угольных электростанций», — напомнила она.

Обозреватель считает, что этот год «пошатнул авторитет лидеров Германии», выявив при этом их самодовольство и ограниченность политического мировоззрения.

«В этом смысле это действительно очень похоже на конец целой эпохи. Однако для того, чтобы это стало настоящим историческим поворотным моментом, нам понадобится нечто совершенно иное, чтобы заменить эти уставшие элиты», — резюмирует автор материала.

31 декабря читатели немецкой газеты Die Welt обсуждали новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором тот призвал народ Германии начать новый год с уверенностью и энергией. Канцлер заявил, что в уходящем году страна продемонстрировала сплоченность и силу. При этом он призвал немцев продолжать экономить энергию, пообещав, что Берлин добьется независимости от российского газа.

В начале декабря сообщалось, что граждане Германии стали существенно меньше тратить на подготовку к празднованию Рождества. Рост цен и инфляция особенно сильно ударили по жителям со средним и низким доходом. Так, если в 2021 году домохозяйства с чистым годовым доходом менее €25 тыс. тратили €158 на праздник, то в 2022 году они потратили лишь €120.