Жители Якутска встретили Новый год. О том, как в Республике Саха (Якутии) отмечают праздник, рассказал корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

«Минус 40 градусов в Якутске, но несмотря на это, десятки якутян пришли на главную площадь Якутска отпраздновать Новый, 2023 год», — отметил он.

Площадь Ленина в центре Якутска украшена новогодней елью и яркими красочными инсталляциями.

Жители гуляют, несмотря на морозы, желают друг другу радости и счастья в наступающем году.

Саха встречает Новый год три раза, этот субъект имеет три часовых пояса. Первыми приход Нового года встречают жители востока республики, затем — центра региона, а после — жители Якутска.

За шесть часов до Центрального региона Новый год встречают не только в Якутске, но и в Мирном, Чите, Тынде, Благовещенске и Тикси.

Первыми новые календари открыли на северо-востоке РФ жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

В преддверии Нового года «Известия» рассказали читателям об истории и традициях любимого страной праздника. А в специальном материале собрали идеи, как можно встретить торжество дома с семьей.