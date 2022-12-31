Вернувшийся из плена ВСУ российский военный поделился эмоциями
Российский военный Андрей Завгородний, вернувшийся из украинского плена 31 декабря на родину, рассказал, что дома его ждут родители.
В беседе с «Известиями» он отметил, что он испытывает непередаваемые чувства.
«Очень счастлив. Это непередаваемо. Очень. Мама, папа, все дома ждут», — рассказал он журналистам.
По словам Завгороднего, родные его навестят в больнице, куда доставили по прибытии из плена.
Вечером 31 декабря спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. С подконтрольной Киеву территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила в плену смертельная опасность.
Освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в столицу для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
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