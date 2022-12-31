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Вернувшийся из плена ВСУ российский военный поделился эмоциями

Вернувшийся из плена ВСУ российский военный: «Очень счастлив, это непередаваемо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский военный Андрей Завгородний, вернувшийся из украинского плена 31 декабря на родину, рассказал, что дома его ждут родители.

В беседе с «Известиями» он отметил, что он испытывает непередаваемые чувства.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Очень счастлив. Это непередаваемо. Очень. Мама, папа, все дома ждут», — рассказал он журналистам.

По словам Завгороднего, родные его навестят в больнице, куда доставили по прибытии из плена.

Вечером 31 декабря спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. С подконтрольной Киеву территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила в плену смертельная опасность.

Освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в столицу для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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