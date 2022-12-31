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Корреспондент «Известий» показала обстановку на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала обстановку на запорожском направлении. По ее словам, украинские боевики начали обстрел российских позиций после прибытия журналистов. Репортерам пришлось уехать на безопасное расстояние.

«У этого подразделения всегда жарко. Самый край обороны. Дальше только противник», — рассказала Бадунц.

От позиций ВС РФ до укрепрайонов националистов чуть менее двух километров. Дежурство ведется круглосуточно. Мотострелки первыми встречают врага. За неделю диверсанты пытались три-четыре раза захватить российские позиции. Но все попытки были безуспешны.

Сейчас на запорожском направлении переменчивая погода, поэтому передвигаться очень тяжело: везде грязь и слякоть.

Также корреспондент «Известий» выяснила, чем кормят наших бойцов. Она пообщалась с солдатом с позывным «Шевкун», который отвечает за еду. Он поделился, что у военных в меню гречка с тушенкой. Продовольствия на всех хватает. Еду готовят на улице, причем в любую погоду.

На новогодний стол солдат ждет вяленая баранина. По словам «Шевкуна», из нее он сделает вкусное блюдо, возможно, шашлык.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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