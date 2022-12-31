КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 31 декабря сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил журналистам о второй ракетной провокации Пхеньяна за два дня.

Другие подробности ракетного пуска КНДР не приводятся.

Накануне Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море.

Действия Пхеньяна в Сеуле назвали серьезной провокацией, наносящей ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Также КНДР указали на нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

Военное командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что, хотя пуски не представляют непосредственной угрозы для Вашингтона или его союзников, они подчеркивают «дестабилизирующее» воздействие незаконных программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ЦК ТПК заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейком полуострове. Он также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.