Пожар вспыхнул в квартире в Якутске из-за залетевшего фейерверка
Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Якутске из-за залетевшего фейерверка. Об этом 31 декабря рассказал «Известиям» источник.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал ребенок.
Подробности инцидента уточняются.
Как сообщают очевидцы, пожар возник в доме около торгового комплекса «Хоттей».
Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей. Он подчеркнул, что нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев.