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Пожар вспыхнул в квартире в Якутске из-за залетевшего фейерверка

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Якутске из-за залетевшего фейерверка. Об этом 31 декабря рассказал «Известиям» источник.

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Но жесткий запрет на использование любой пиротехники ввели лишь в нескольких приграничных с Украиной областях

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал ребенок.

Подробности инцидента уточняются.

Как сообщают очевидцы, пожар возник в доме около торгового комплекса «Хоттей».

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей. Он подчеркнул, что нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев.

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