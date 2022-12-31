Реклама
Прямой эфир
Общество
Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье
Экономика
В РФ утвердили предельные цены на покупку газа «Газпромом» у Wintershall Dea и OMV
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Чавушоглу
Происшествия
Мэр Первомайска попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS
Общество
Все городские службы Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь
Мир
В Турции заявили о планах обсудить с США поставки истребителей F-16
Мир
В Мексике 15 человек погибли в результате падения автобуса в овраг
Происшествия
ВСУ дважды за 40 минут обстреляли из HIMARS Первомайск в ЛНР
Мир
В Турции назвали возможную дату трехсторонней встречи с главами МИД РФ и Сирии
Мир
Мэр Риги одним из главных итогов года назвал снос памятников времен СССР
Мир
Американцы в Twitter потребовали показать налоговую декларацию Зеленского
Общество
СК РФ продолжает расследования фактов преступлений ВСУ в ДНР

Папа Франциск отметил доброту своего предшественника Бенедикта XVI

Папа Франциск отметил доброту предшественника Бенедикта XVI, скончавшегося в возрасте 95 лет
0
Фото: Global Look Press/Lennart Preiss
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Папа римский Франциск в ходе праздничной службы в соборе Святого Петра упомянул доброту своего предшественника — почетного папы Бенедикта XVI, умершего в субботу утром в возрасте 95 лет. Об этом 31 декабря сообщило на своем сайте «Радио Ватикана».

Папа Святого престола: в возрасте 95 лет умер бывший понтифик Бенедикт XVI
Чем запомнился миру священнослужитель

По словам понтифика, католики с волнением вспоминают личность умершего папы.

«В наших сердцах мы чувствуем огромную благодарность: благодарение Богу за то, что Он даровал его церкви и миру; благодарность ему — за всё добро, которое он совершил, и прежде всего за свидетельство веры и молитвы, особенно в эти последние годы его жизни на покое», — сказал папа римский.

Он подчеркнул, что только Богу известна сила его заступничества и ценность жертв, принесенных во благо церкви.

Патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Ранее в этот день в Ватикане сообщили, что Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae.

Тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими». Похороны пройдут 5 января.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет.

Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022