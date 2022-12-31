Папа Франциск отметил доброту своего предшественника Бенедикта XVI

Папа римский Франциск в ходе праздничной службы в соборе Святого Петра упомянул доброту своего предшественника — почетного папы Бенедикта XVI, умершего в субботу утром в возрасте 95 лет. Об этом 31 декабря сообщило на своем сайте «Радио Ватикана».

По словам понтифика, католики с волнением вспоминают личность умершего папы.

«В наших сердцах мы чувствуем огромную благодарность: благодарение Богу за то, что Он даровал его церкви и миру; благодарность ему — за всё добро, которое он совершил, и прежде всего за свидетельство веры и молитвы, особенно в эти последние годы его жизни на покое», — сказал папа римский.

Он подчеркнул, что только Богу известна сила его заступничества и ценность жертв, принесенных во благо церкви.

Патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Ранее в этот день в Ватикане сообщили, что Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae.

Тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими». Похороны пройдут 5 января.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет.

Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.