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В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

Метро, ​​МЦК и наземный транспорт в Москве будут работать бесплатно в новогоднюю ночь
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В новогоднюю ночь власти Москвы продлили работу автобусов, электробусов и трамваев, метро, МЦК и МЦД и 16 ночных маршрутов Мосгортранса, при этом транспорт будет работать бесплатно. Об этом сообщил Московский метрополитен 30 декабря на своем сайте.

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Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, московский транспорт традиционно будет работать всю новогоднюю ночь по поручению мэра города Сергея Собянина.

Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января.

Ранее в субботу Ликсутов сообщил, что все парковки в праздничные дни в столице будут бесплатными. Автомобили можно будет бесплатно оставлять на парковках с 1 по 8 января. При этом парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, отметил он.

В ночь на 1 января в московском метро также организуют прямой эфир новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

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