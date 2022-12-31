В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь власти Москвы продлили работу автобусов, электробусов и трамваев, метро, МЦК и МЦД и 16 ночных маршрутов Мосгортранса, при этом транспорт будет работать бесплатно. Об этом сообщил Московский метрополитен 30 декабря на своем сайте.
Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, московский транспорт традиционно будет работать всю новогоднюю ночь по поручению мэра города Сергея Собянина.
Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января.
Ранее в субботу Ликсутов сообщил, что все парковки в праздничные дни в столице будут бесплатными. Автомобили можно будет бесплатно оставлять на парковках с 1 по 8 января. При этом парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, отметил он.
В ночь на 1 января в московском метро также организуют прямой эфир новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.