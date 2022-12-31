В Киеве из-за аварийных отключений треть жителей осталась без света
Из-за аварийных отключений без электроэнергии в Киеве остается порядка 30% потребителей. Об этом 31 декабря в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — написал он.
По словам градоначальника, вода и отопление в домах киевлян есть.
«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме», — добавил он.
По информации Кличко, движение поездов по красной линии метро осуществляется не по всей ветке, а от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». О возобновлении движения в полном объеме будет сообщено дополнительно.
Также в этот день сообщалось, что в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества, в Киеве жители 300 многоквартирных домов остаются без света. По данным энергетиков, экстренные отключения необходимы для балансировки энергосистемы.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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