В Киеве из-за аварийных отключений треть жителей осталась без света

Из-за аварийных отключений без электроэнергии в Киеве остается порядка 30% потребителей. Об этом 31 декабря в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — написал он.

По словам градоначальника, вода и отопление в домах киевлян есть.

«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме», — добавил он.

По информации Кличко, движение поездов по красной линии метро осуществляется не по всей ветке, а от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». О возобновлении движения в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Также в этот день сообщалось, что в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества, в Киеве жители 300 многоквартирных домов остаются без света. По данным энергетиков, экстренные отключения необходимы для балансировки энергосистемы.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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