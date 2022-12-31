Пользователи Twitter раскритиковали Сунака за новогоднюю речь о Путине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попал под шквал критики со стороны пользователей Twitter после упоминания президента России Владимира Путина в новогоднем обращении к гражданам.

Сунак отметил, что Лондон продолжит поддерживать Украину в борьбе с «жестокими действиями Путина». При этом он заверил, что интересы британцев останутся для него на первом месте.

«Риши, почему мы отправляем еще £2,5 млрд ($3 млрд) из налогов Великобритании на Украину, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты?» — написал в ответ один из пользователей.

«Когда вы говорите о приоритетах, то имеете в виду отдавать деньги британских налогоплательщиков Украине, вместо того чтобы потратить их на экономику Великобритании или проекты по решению проблем в районах страны?» — спросил другой.

«Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?» — заинтересовался третий.

«Возникает вопрос, что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?» — заявил еще один.

«Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?» — засомневался другой пользователь.

Ранее в этот день Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании не закончатся в 2023 году. Он подчеркнул, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию. Также Сунак отметил, что Великобритания, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать украинские власти.

2 декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что в 2023 году в Великобритании, вероятно, начнется рецессия. По ее словам, основные риски связаны с возможным дефицитом газа и электроэнергии в Европе этой и предстоящей зимой, а также с дальнейшим ухудшением условий мировой торговли в случае затягивания и углубления геополитических и военных конфликтов.

До этого, 17 ноября, глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил о повышении некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. До этого, 8 ноября, газета Evening Standart сообщила, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Отмечалось, что средний годовой счет за продукты в Великобритании вырос на £682 ($782).