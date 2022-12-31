Космонавты и астронавты на МКС будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз

Экипаж МКС встретит Новый год полтора десятка раз. За сутки станция пересечет 15 часовых поясов. Члены экипажа отметят праздник трижды — по времени своих стран, передает телеканал «Известия». На борту орбитальной лаборатории — специалисты из РФ, Японии и США. Первым 2023 год наступит в Токио, в это время станция будет проходить над Тихим океаном. В Новый год по московскому времени станция будет над Казахстаном. Когда в США наступит 1 января, экипаж в иллюминатор увидит РФ.

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