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Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров государств мира с Новым годом. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба главы республики.

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«Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также видным общественным, творческим и религиозным деятелям Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций», — говорится в сообщении на сайте.

В числе прочих Лукашенко поздравил лидеров Китая, Турции, Египта, ОАЭ, Сирии, Индии, Пакистана, Сербии, Венгрии, Израиля, Болгарии, Бразилии и других стран.

Также от имени президента Белоруссии поздравления направлены патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, папе римскому Франциску, верховному патриарху и католикос всех армян Гарегину II.

В пресс-службе добавили, что в адрес Лукашенко поступили поздравления от лидеров России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, ОАЭ, Вьетнама, Кувейта, Палестины, Монголии.

Накануне президент России Владимир Путин отправил поздравления ряду мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент не стал поздравлять глав недружественных государств с Новым годом.

Такими в РФ считаются Украина, США, Великобритания, все страны Евросоюза, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

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