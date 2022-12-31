СК РФ продолжает расследования фактов преступлений ВСУ в ДНР

Следователи СК России продолжают фиксировать и расследовать факты преступной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), повлекшие многочисленные человеческие жертвы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 декабря говорится в сообщении ведомства.

«По данным аппарата омбудсмена Донецкой Народной Республики, в период с 1 января по 28 декабря 2022 года в регионе погиб 1091 мирный житель, еще 3533 человека были ранены», — уточнили в СК России.

Ведомство принимает все меры для установления обстоятельств гибели каждого мирного жителя. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других военачальников по факту военных преступлений в Мариуполе. Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В тот же день СК сообщил, что в Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей. За несколько дней до этого украинский военнопленный Вячеслав Андреев рассказал, что боевики группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город.

Ранее, 21 декабря, были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в которых говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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