Рэп-исполнитель Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге найден мертвым один из лидеров андеграундного рэпа Андрей Райкконен, также известный как Эхопрокуренныхподъездов (ЭПП). Об этом «Известиям» рассказали 31 декабря знакомые исполнителя.

По предварительным данным, он умер в своей квартире. Причины смерти не называются.

За два дня до этого Райкконен перестал выходить на связь и пропал из социальных сетей.

Райкконен родился в Мурманске и стал известным рэп-исполнителем после переезда в Санкт-Петербург. Он записывал собственные треки и участвовал в рэп-батлах. Райкконен был представителем абстракт-хип-хопа.