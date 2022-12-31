Россияне делают последние приготовления к Новому году. В преддверии праздника принято проводить генеральную уборку, украшать елку, упаковывать подарки. Некоторые россияне 31 декабря, по сложившейся традиции, ходят в баню, передает телеканал «Известия». К Новому году люди готовятся задолго до его наступления. Праздничная эйфория охватывает Россию уже в начале декабря. Магазины предлагают на продажу новогодние игрушки и украшения, мандарины, шампанское, икру. Елочные базары и тематические ярмарки работают с начала декабря и до января. В преддверии Нового года россияне спешат завершить дела старого года.

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