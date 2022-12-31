Награжденный Путиным доброволец поделился впечатлениями

Участник спецоперации по защите Донбасса Александр Амелин поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, который наградил его 31 декабря орденом Мужества.

«Этот день особенный для всех нас, кто здесь собрался в этом зале, кто был удостоен высоких наград. Я своих боевых товарищей поздравляю. Новогодняя пора и предновогодние дни — это всегда сказка, и сегодня произошла настоящая сказка — Верховный главнокомандующий наградил нас орденом. Еще супруга оказалась на награждении, было неожиданно приятно и очень ответственно», — рассказал доброволец «Известиям».

Ранее в этот день Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. Глава государства также вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в штабе ЮВО было записано новогоднее обращение Путина к россиянам.

В числе прочих Путин вручил награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Он получил орден Святого Георгия III степени.

Российский лидер также выпил шампанское вместе с военными и пожелал им беречь себя и друг друга.