Минобороны РФ объявило о завершении осеннего призыва

Осенний призыв на военную службу завершен. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691, осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства отметили то, что российские военкоматы выполнили поставленные в обстановке негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

В МО также добавили, что в ходе призывной компании была организована работа «прямых телефонных линий» для призывников и их семей, на которые поступило около 2 тыс. звонков.

«При этом большинство призывников и их родственников интересовали вопросы порядка предоставления отсрочек от военной службы по призыву», — сообщили в Минобороны.

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