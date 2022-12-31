Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 31 декабря поздравила россиян с наступающим Новым 2023 годом.

«Любимый зимний праздник всегда наполнен искренними чувствами и светлыми надеждами. Отрывая последний лист календаря, мы ждем позитивных перемен и осуществления всего задуманного. Неповторимая праздничная атмосфера дарит тепло, согласие и гармонию. В эти дни мы особенно остро понимаем, как дорога нам наша семья, родные и близкие люди», — приводит ее слова Telegram-канал верхней палаты парламента.

Спикер Совфеда заявила, что прошедший год был непростым и насыщенным важными для страны событиями.

«Сплоченность и плодотворная работа позволили нам неизменно двигаться вперед к новым целям и достижениям. За всеми большими и малыми победами стоит добросовестный труд, стремление приносить пользу Родине, ответственность за ее судьбу. Вместе мы сможем решать самые сложные задачи, противостоять любым испытаниям и вызовам», — отметила Матвиенко.

Она пожелала россиянам, чтобы наступающий год был для них удачным и продуктивным, стал временем созидательных дел и профессиональных свершений.

31 декабря жители дальневосточной части страны уже увидели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Он поздравил россиян не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. На форме многих из них были государственные награды.

В своей речи Путин заявил, что пока у России есть такие люди, как участники спецоперации, сдаваться нельзя, а нужно только бороться.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также поздравил жителей страны с Новым годом. Он заявил, что врагам России не удастся сломить ее в наступающем 2023 году.