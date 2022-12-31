Жители Камчатки встретили Новый год

На Камчатке россияне уже отпраздновали Новый год. Некоторые жители Петропавловск-Камчатска отпраздновали наступление праздника на городской площади и поздравили материковую часть страны. Кадры народных гуляний есть в распоряжении «Известий».

«Новогодний праздник, это, конечно, семейный праздник. И мы сегодня с семьей приехали встретить Новый год в яркой компании, с новогодней елкой города и посмотреть как жители празднуют этот праздник. Тоже интересно, пообщаться с друзьями, встретиться со знакомыми. Русский народ всегда требует праздника и Новый год это все-таки семейный, мы празднуем больше для детей, создаем это настроение. Я хотел бы пожелать максимально ярких эмоций, чтобы у них всегда было много приятных впечатлений», — рассказал Илья.

В свою очередь девочки Стефания и Эмилия пожелали гражданам страны побольше счастья и подарков в грядущем году.

«Счастья, здоровья, и чтобы у взрослых тоже были подарки», — сказали они.

В то же время, Ульяна отметила, что в каждом человеке есть праздник.

«Я думаю, что каждый создает себе праздник сам, главное, чтобы он был в душе, внутри. Камчатка как всегда встречает первой, мы в будущем, здесь уже Новый год наступил, и можно сказать, что здесь классно», — заключила она.

Ранее 31 декабря президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Политик сделал это не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. На форме многих из них были государственные награды.

В тот же день россиян с праздником поздравили российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции (МКС). За несколько дней до этого члены экипажа показали, как они «ставят» новогоднюю елку «вниз головой» и закрепляют гирлянды и игрушки в условиях невесомости.