В ЛНР сообщили об освобождении 41 военного республики из украинского плена
Из украинского плена освобожден 41 боец Луганской Народной Республики (ЛНР), военнослужащие будут возвращены домой. Об этом 31 декабря сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
«В результате сегодняшнего обмена, прошедшего между Российской Федерацией и Украиной, освобожден 41 военный Луганской Народной Республики. В ближайшее время они вернутся домой», — отметила она.
Сердюкова также подчеркнула, что все вернувшиеся на родину солдаты пройдут медицинский осмотр.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об освобождении 82 российских военнослужащих в результате переговоров с украинской стороной. В ведомстве добавили, что освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
До этого, 12 декабря, сообщалось, что более 100 военнослужащих ЛНР рассказали о пытках в украинском плену. Прежде вернувшиеся российские военнослужащие также рассказывали о фактах издевательств над ними в украинском плену.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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