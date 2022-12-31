В Британии заявили о новой эпохе геополитического соперничества

События, происходящие в мире, среди которых российская спецоперация на Украине, наращивание военной мощи Китая и расширение НАТО возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами и может говорить о завершении доминирования США. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 декабря на сайте британского журнала The Economist.

По мнению авторов статьи, если сотрудничество России и КНР превратится в настоящий союз, то это приведет к тому, что США придется освоить новое искусство трехстороннего ядерного сдерживания.

«Это, в свою очередь, может привести к новой гонке вооружений, особенно если срок действия нового Договора о сокращении наступательных вооружений, ограничивающего ядерное оружие США и России, истечет в начале 2026 года», — отметили авторы.

Также они обратили внимание, что ранее американский ВВП существенно превосходил валовый внутренний продукт соперников США: Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны.

Но сейчас ВВП Китая ненамного отстает от американского (и уже превосходит его по паритету покупательной способности), что говорит о силе Пекина.

Кроме того, говорится о сложных отношениях Тайваня и Пекина. Размещение армии КНР рядом с водами острова может вызвать новый военный конфликт, который вызовет очередной раскол в международном сообществе, отмечается в статье.

Авторы публикации также подчеркнули, что НАТО активизировалось в вопросе безопасности Европы, заявку на вступление в блок подали Швеция и Финляндия. Таким образом, военный альянс усиливается.

«Если предположить, что последние препятствия для ратификации со стороны Турции и Венгрии будут преодолены, новые члены должны присоединиться к нему в 2023 году», — говорится в статье.

Отмечается, что в интересы США стала входить Индия, сблизившаяся с Белым домом поскольку ее отношения с Китаем испортились. Участились совместные военные учения Индии и США. Как отмечает старший советник Белого дома по Азии Курт Кэмпбелл, сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели представляют собой «бесспорно самые важные двусторонние отношения для Соединенных Штатов в XXI веке».

В условиях нескольких крупных очагов напряженности и роста экономики Китая США могут лишиться доминирования в геополитике, заключают авторы статьи.

Накануне в минобороны Китая предупредили, что власти США играют с огнем и могут «обжечься», в случае если поставят Тайваню противотанковые системы минирования Volcano. До этого, 28 декабря, издание Politico указало на то, что США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая.

Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона, отметили авторы статьи.

5 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.