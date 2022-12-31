Участник аварии на МКАД открыл стрельбу

Участник ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) открыл огонь по своему оппоненту. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил источник «Известий».

Авария произошла на 27-м км автодороги. Один из участников движения не справился с управлением и врезался в Nissan, ехавший впереди.

Между водителями начался конфликт, во время которого водитель Nissan выстрелил в оппонента из травматического оружия, но не смог в него попасть.

Мужчина был задержан правоохранительными органами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

1 ноября на МКАД произошла погоня правоохранителей за подозрительной иномаркой Skoda Octavia с откинутыми номерами. Задержать автомобиль удалось после предупредительной стрельбы. За рулем оказался 34-летний житель подмосковного Видного.