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Медведев заявил о неспособности врагов сломить Россию в 2023 году

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе своего новогоднего обращения заявил о том, что врагам России не удастся сломить страну в наступающем 2023 году. Соответствующее обращение было опубликовано 31 декабря в его Telegram-канале.

«Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным. <…> Наступающий год тоже не будет легким. Враги России и дальше будут пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится. Мы стали сильнее потому, что мы вместе. За нами правда, а в правде — победа. Победа, которая обязательно будет за нами», — сообщил он.

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Зампред Совбеза отметил, что власти РФ больше не могли смотреть на то, как на территории Украины продолжались обстрелы мирного населения Донбасса, а в гражданах страны взращивалась ненависть ко всему русскому. В качестве целей российской специальной военной операции (СВО) политик выделил возможность отстоять право людей на родной язык, традиции и культуру.

«Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута», — подчеркнул он.

Медведев также подчеркнул, что Россия продолжит делать всё возможное для того, чтобы делать жизнь граждан своей страны лучше и безопаснее.

«Будем делать всё, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны, ее новых территорий, была благополучной и безопасной. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежд. На защите настоящего и будущего нашей родной земли», — добавил зампред Совбеза.

В заключении Медведев поздравил граждан России с Новым годом и пожелал им всего самого лучшего.

Ранее, 26 декабря, Медведев назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год. Так, по его словам, в 2023 году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Медведев предрек возврат Великобритании в Европейский союз (ЕС), а далее — распад ЕС и отмену евро в качестве валюты бывшего союза.

До этого, 25 декабря, зампред Совбеза в своей статье для «Российской газеты» написал о том, что мир в 2022 году изменился навсегда, и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

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