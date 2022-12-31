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В Испании заявили о неготовности стран Запада к длительному конфликту с РФ

El País: Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии
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Фото: ТАСС/Jorge Sanz
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Конфликт вокруг Украины продемонстрировал странам Запада то, что они были совершенно неготовы к длительному конфликту с Россией. Об этом 31 декабря написала испанская газета El País.

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«После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны — нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников», — приводит издание слова вице-президента международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук.

По ее словам, западные страны должны трезво подходить к оценке потенциала вооруженных сил России и не забывать про угрозу, которую они представляют.

«Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», — резюмировала она.

Ранее, 30 декабря, уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль раскритиковала оснащение германской армии, поскольку многое вооружение было передано для поддержки Украины. Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

До этого, 27 декабря, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время Вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

17 декабря Bloomberg указало на то, что конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов Америки в вопросе восполнения арсеналов. Они указали на то, что из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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