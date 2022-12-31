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Пес сорвал Кубок мира по горным лыжам в итальянском Бормио

Собака сорвала проведение Кубка мира по горным лыжам в Италии, выбежав на трассу
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Фото: Eurosport France
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Ворвавшаяся на трассу для горнолыжников собака сорвала проведение Кубка мира в итальянском Бормио. Видео пробега животного опубликовал в Twitter телеканал Eurosport France.

Как прокомментировали журналисты , «кто-то потерял собаку, а горнолыжный спорт приобрел нового чемпиона».

Животное ворвалось через ограждения на трассу и добежало до финиша. Появление собаки вызвало смех как спортсменов, так и зрителей мероприятия. Собаку пытались поймать смотрители трассы, но у них ничего не получилось.

Итальянский Бормио 28–29 декабря принимал мужской этап Кубка мира по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах. 29 декабря проходил скоростной спуск на трассе длиной 2129 м.

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