Правительство продлило временные правила лизинга зарубежных самолетов

Временные правила лизинга зарубежных самолетов российских авиакомпаний продлены на два года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Действующие нормы предполагают, что отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение пяти дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр», — говорится в документе.

Кроме того, страхование, перестрахование и техническое обслуживание иностранных бортов теперь будет осуществляться на территории России.

Ранее, 28 декабря, правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года. В настоящее время, как сообщили за день до этого в Росавиации, сертификаты получили более 90% от общего количества самолетов. Всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства.

До этого, в начале марта, Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов.

Такие меры были приняты в связи с санкциями Запада, которые в том числе включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В частности, зарубежным лизинговым компаниям предписывалось в срок до 28 марта забрать принадлежащие им воздушные суда, находящиеся у эксплуатантов из России.

В ответ на эти ограничения президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. В итоге сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.