Премьер Британии выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы римского Бенедикта XVI, вспомнив его государственный визит в Великобританию в 2010 году.

«С печалью узнал о смерти почетного Папы Римского Бенедикта XVI. Он был великий теолог, визит которого в Великобританию в 2010 году был историческим моментом, как для католиков, так и для не католиков в нашей стране. Мои мысли сегодня с католиками в Великобритании и во всем мире», — написал Сунак на своей странице в Twitter.

Соболезнования также выразил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Соответствующее сообщение глава правительства разместил в соцсети, отметив, что опечален известием из Ватикана.

Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, написал, что Бенедикт «с душой и разумом трудился ради создания более братского мира».

«Мои мысли сейчас о католиках Франции и всего мира, которые скорбят в связи с уходом Его Святейшества Бенедикта XVI», — написал Макрон в Twitter.

Почетный папа Бенедикт XVI скончался в эту субботу на 96-м году жизни.

За несколько дней до смерти, 28 декабря, в Ватикане сообщили об ухудшении его состояния. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что ухудшение состояния почетного папы произошло в связи с преклонным возрастом. Он также сообщил, что в тот день навестить Бенедикта приезжал папа римский Франциск.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.