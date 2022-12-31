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Политолог прокомментировал заявления европейских политиков о Минских соглашениях

Политолог Светов: заявления европейских политиков о Минских соглашениях являются подтверждением обоснованности СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Политолог Юрий Светов в субботу, 31 декабря, прокомментировал «Известиям» высказывания бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

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«Они [высказывания] выглядят достаточно странно — такой сеанс саморазоблачения», — заявил он.

Светов подчеркнул, что подобные заявления делают именно отставные политики, которые хотят похвастаться тем, что обманули Россию с Минскими соглашениями.

«Для нас это очередное подтверждение, что начало специальной военной операции было совершенно обоснованным, что больше продолжать надеяться, что Минские соглашения приведут к миру и учету интересов Донецкой и Луганской народных республик, бессмысленно», — заключил политолог.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

В свою очередь вице-спикер Совфеда Косачев отметил, что слова европейских политиков что о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. Сенатор заявил, что ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений для подготовки к «большой войне».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

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