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Карта спецоперации на Украине 31 декабря

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области.

На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Серебрянка ЛНР безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ.

На южно-донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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