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В ЛНР уничтожена чешская самоходная гаубица Dana

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Фото: commons.wikimedia.org/SGT Kirk Evanoff
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В районе Серебрянки Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожена чешская самоходная гаубица Dana. Об этом 31 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях… в районе населенного пункта Серебрянка ЛНР уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства», — заявил он во время брифинга.

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Также Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Федоровка Донецкой Народной Республики (ДНР) на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США.

В районе Константиновки уничтожены реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, две РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка и других населенных пунктов ДНР, добавил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 399 зенитных ракетных комплексов, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня и 3752 орудия полевой артиллерии и минометов.

Ранее, 27 декабря, российские войска в ходе контрабатарейной борьбы вскрыли огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили вместе с расчетом гаубицу М777 в районе села Нетайлово.

Накануне Конашенков также рассказал, что российские войска уничтожили в ДНР артиллерийскую систему М777, из которой также велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

22 декабря сообщалось, что гаубица 1-й Славянской бригады первого армейского корпуса Народной милиции ДНР уничтожила зенитную установку украинских войск в районе поселка Северное.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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