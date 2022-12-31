Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, пообещавшего поддерживать власти Украины и призвавшего жителей Германии экономно тратить электроэнергию. Свое мнение пользователи выразили в комментариях под опубликованной 31 декабря статьей.

Как отметил Шольц, украинцы продолжают сражаться в том числе и благодаря помощи Германии. Евросоюз и НАТО едины, несмотря на последствия украинского конфликта, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

В ответ читатели заявили, что не хотят расплачиваться за ошибки немецкого правительства, которые усугубляют энергетические проблемы, а также продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

«Граждане должны экономить энергию? Почему? Из-за некомпетентного правительства, которое своей неэффективной и контрпродуктивной политикой создает больше проблем, чем решает?» — поинтересовался Ralph O.

Josef V обратил внимание, что Шольц призывает немцев уверенно вступить в Новый год, тогда как всё больше граждан говорят о необходимости быть готовым к трудным временам в ближайшие годы.

«Уважаемый господин Шольц, я лучше 2 часа буду смотреть по телевизору старушку, вяжущую в кресле-качалке, чем слушать и верить вашей «речи»!» — добавила Simona R.

Konrad V продолжил, что просит канцлера разумно расходовать деньги немецких налогоплательщиков.

Ранее в декабре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, вынужденным во многом себя ограничивать. В частности, стало известно, что в новом году жители страны столкнутся с очередным повышением цен на электроэнергию.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса.