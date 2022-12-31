Российские войска взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области

ВС РФ в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате наступления ВС РФ на южнодонецком направлении составили до 50 военнослужащих. Также были уничтожены три украинские боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике (ДНР) два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.

«В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — дополнил Конашенков.

29 декабря сообщалось, что российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление. Как рассказал член экипажа танка, Т-80БВ в несколько раз превосходят машины ВСУ.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть полностью освобождены. Говоря о конкретных границах, он пояснил, что речь идет о территориях, которые присоединились к РФ после референдумов и были конституционно закреплены.

23 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. Он добавил, что готовности у украинских военных нет никакой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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