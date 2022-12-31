Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны 31 декабря.

Так, тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. До этого практически одновременно сирены раздались также в Одесской и Николаевской областях.

Днем ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Спустя некоторое время после отбоя сирены тревоги зазвучали по всей территории Украины.

29 декабря сообщалось взрывах в Киеве и области столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности после произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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