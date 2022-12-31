В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества

В Киевской области Украины продолжаются экстренные отключения электричества, в Киеве жители 300 многоквартирных домов остаются без света. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба энергокомпании «ДТЭК».

По данным энергетиков, экстренные отключения необходимы для балансировки энергосистемы.

«Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — отметили в ДТЭК.

На сайте «Киевских региональных электросетей» уточняется, что графики стабилизационных ограничений пока не действуют.

В ДТЭК также отметили, что в Киеве для 300 домов невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей. Альтернативные схемы применяются для 750 домов.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко объяснил журналистам, что не знает, есть ли в его квартире электричество, так как ночует не дома. По его словам, иногда он остается на ночь в офисе, иногда ночует у друзей.

Киевский мэр добавил, что контролирует ситуацию с электроснабжением десятки раз в день.

Ранее, 29 декабря, сообщалось о взрывах в Киеве и области столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

21 декабря глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».