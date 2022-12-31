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Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

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Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили граждан РФ с борта Международной космической станции (МКС) с Новым годом. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в официальном Telegram-канале госкомпании.

«Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником — Новым годом, желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте», — сказал Прокопьев в записанном видеосообщении.

Кикина отметила, что ей хотелось бы поделиться праздничным настроением со своими близкими людьми, особенно с теми, кому сейчас тяжело. Она также добавила, что во время Нового года и детям, и взрослым хочется верить в чудеса. Петелин же в свою очередь пожелал всем россиянам стать одной семьей, ведь Новый год — это семейный праздник.

Ранее, 29 декабря, российский экипаж МКС украсил станцию к Новому году. На видеозаписи, которую представил «Роскосмос», члены экипажа показали, как они «ставят» новогоднюю елку «вниз головой» и закрепляют гирлянды и игрушки в условиях невесомости.

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