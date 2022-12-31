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Военкор «Известий» показал работу офицеров ССО ДНР под Дзержинском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отряд Союза советских офицеров (ССО) Донецкой Народной Республиrи (ДНР) продолжает работать в направлении Дзержинска (Торецка) в Донецкой области. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах, предоставленных журналистом, запечатлена работа артиллерии. Солдаты тоже вовсю готовятся отметить Новый год. На позиции они выдвинулись в красных новогодних шапочках.

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Сейчас отряд работает по целям из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Звуки взрывов на видео заглушает праздничная музыка.

Накануне позиции украинских боевиков были накрыты плотным огнем российской артиллерии на артемовском направлении. Огонь ведется из артиллерийского орудия «Нона», которое одновременно является и пушкой, и гаубицей, и минометом. С его помощью можно бить прямой наводкой или «накидывать мины» за высокие укрытия.

Как сообщил военкор «Известий» Ярослав Богат, российские военнослужащие приблизились максимально близко к линии соприкосновения, чтобы вести заградительный огонь по отступающим националистам. По его словам, артиллерия работает в таком режиме ежедневно, с ее помощью пехота уверенно продвигается под прикрытием.

В тот же день, 30 декабря, артиллерийские войска Западного военного округа уничтожили в ДНР колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи орудия «Гиацинт-Б». Об обнаружении цели военным сообщила разведка. После успешной атаки военные практически сразу сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Ранее, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут катастрофические потери в ДНР. По его словам, только под Артемовском украинская армия ежедневно теряет порядка 500 военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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