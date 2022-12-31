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Вучич назвал условие введения санкций в отношении России

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Сербия будет вводить санкции в отношении России только в случае угрозы ее национальным интересам. Об этом 30 декабря заявил президент страны Александр Вучич.

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«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим. В любом случае не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал он в эфире телеканала Prva.

Он сравнил Сербию с племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса, которое не сдается из-за внешних обстоятельств.

«Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да», — подытожил Вучич.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью Запада блокировку дружественных отношений между Россией и Сербией. Она напомнила о том, что за последние годы Белград не раз рассказывал, что с ними делают западные партнеры для того, чтобы они изменили курс в отношениях с Москвой.

15 декабря Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока нет угрозы жизненно важным интересам республики. Он также отметил поддержку России в Совбезе ООН в 2015 году.

До этого, еще 21 октября, Вучич обозначил позицию Белграда касательно антироссийских санкций, отметив, что условием введения ограничений является угроза безопасности страны. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что именно Москва с Пекином сохраняют целостность Сербии в ООН.

Кроме того, 16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

При этом 13 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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