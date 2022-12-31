Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ за украиноцентричное председательство в G7

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за оказанную Германией помощь в европейской интеграции и отметил, что «смена эпох» в грядущем году завершится «общей победой». Его слова опубликованы 31 декабря на официальной странице политика в Twitter.

«Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за «цайтенвенде» (смена эпох), господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», — написал украинский президент.

Ранее в этот день Шольц в новогоднем обращении к населению заверил в дальнейшей поддержке Украины. Как отметил канцлер, украинцы ведут бои и благодаря помощи Германии. Кроме того, он добавил, что ЕС и НАТО едины, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

До этого, 28 декабря, депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек в беседе с «Известиями» рассказал о том, что в следующем году активную военную поддержку Украины стоит ожидать прежде всего со стороны Великобритании. По его словам, немецкий бундесвер уже несколько лет функционирует лишь частично, так что о комплексных поставках новой техники, в которой нуждаются немецкие войска, в среднесрочной перспективе не может быть и речи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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