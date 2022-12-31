В новогоднюю ночь в Москве закроют вход на Красную площадь

В Новый год в Москве ограничат доступ на Красную площадь. Ограничения начнут действовать 31 декабря с 17:00 из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, в период новогодних праздников в Москве запланирован ряд контрольно-профилактических мероприятий, в которых задействуют представителей правоохранительных органов.



«Мероприятия будут проводиться в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан. Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка», — сообщили в департаменте.



Вход на Красную площадь будет закрыт до 1 января 7:00. Также будет ограничено посещение площади Революции и Манежной площади. При этом ограничивать дорожное движение и проход граждан на Тверскую улицу и в переулки в праздничные дни не планируется.

Ранее, 20 декабря, власти города призвали москвичей не запускать салюты и фейерверки в парках и не организовывать там шумные гулянья.

В ГУ МЧС по столице в тот же день напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь.