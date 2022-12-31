Ликвидированный агент СБУ планировал нападение на Дом правительства в ЛНР

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), ликвидированный в Луганской Народной Республике (ЛНР), планировал нападение на Дом правительства в Луганске в день принятия новой Конституции. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах республики.

Новая Конституция республики была принята накануне депутатами Народного совета ЛНР с участием врио главы ЛНР Леонида Пасечника на пленарном заседании в Доме правительства.

«Силовиками получены сведения о планируемом им по заданию украинских спецслужб нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой Конституции», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, агент СБУ по заданию украинской спецслужбы совершил двойное убийство — военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее в этот день сообщалось, что агент СБУ был выявлен в результате операции сотрудников российских спецслужб и МВД. В ходе задержания он бросил гранату и выкрикивал националистические лозунги. Отмечалось, что он планировал теракты в Луганской Народной Республике. Агент был ликвидирован на месте.