Мужчина в Железногорске погиб при взрыве самогонного аппарата

В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир в Железногорске (Красноярский край) скончался мужчина. Об этом 31 декабря сообщает источник «Известий».

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (07:00 по мск), в квартире на четвертом этаже дома на улице 60 лет ВЛКСМ.

Как рассказал источник «Известий», в результате взрыва мужчина лишился обеих рук и скончался по пути в больницу. По предварительной версии, причиной взрыва стал самогонный аппарат, принадлежавший хозяину квартиры, однако точная причина будет озвучена экстренными службами позднее. В данный момент на месте взрыва работают саперы с собаками.

Ранее, 16 декабря, мэр Сургута Андрей Филатов сообщил о том, что в городе произошел взрыв на балконе квартиры на девятом этаже жилого дома. По предварительной версии, причиной взрыва называют неисправный самогонный аппарат. Известно, что в ходе взрыва пострадал один человек, у него были диагностированы ожоги лица и левой руки в легкой степени.

7 декабря в Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, последующего возгорания не возникло. Однако от взрыва в квартире вылетели оконные стела. Никто не пострадал.