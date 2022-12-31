Более 65 рейсов отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды
Более 60 рейсов отменено в аэропортах Москвы на фоне непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание» 31 декабря.
Так, к 11:50 мск в аэропорту Внуково 10 рейсов задержаны и пять отменены, в Домодедово — 15 рейсов задержаны и один отменен, в Шереметьево — семь рейсов задержаны и 60 отменены.
Самолеты не допускаются к полету из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, а также до 3 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона 31 декабря.
За день до этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с начала декабря в столице выпало 106 мм осадков, что превышает две месячные нормы.
В последнюю неделю отмена и задержка рейсов происходят практически ежедневно.
30 декабря почти 50 авиарейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада. 28 декабря на фоне снегопада были отменены 22 рейса.