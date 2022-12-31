Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани

В акватории Черного моря в Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сейсмическое событие с эпицентром на глубине 10 км, магнитудой 3,5 балла произошло в 35 км от поселка Сукко.

Отмечается, что толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, а также в станице Раевская.

«Приборы сейсмостанции города Анапа зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. На территории города Анапа толчки физически ощущались», — говорится в сообщении.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, отметили в ведомстве.

25 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Спасатели осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений не обнаружено.