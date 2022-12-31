Реклама
Прямой эфир
Мир
Организатор «Евровидения» назвал решение об исключении России из конкурса тяжелым
Мир
Bloomberg сообщило о падении состояния Маска на $200 млрд
Политика
В Совфеде назвали предательством Донбасса слова Олланда и Меркель о «Минске»
Армия
Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях
Происшествия
ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР
Происшествия
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Спорт
Малкин вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ
Мир
Почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни
Мир
Матвиенко прилетела в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы
Туризм
В Сочи обновлен максимальный показатель турпотока за последние сто лет
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Общество
Пасечник заявил о свободном доступе ООН и Красного Креста к пленным в ЛНР

Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акватории Черного моря в Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Без малейших колебаний: как россиян спасут от землетрясения
В России создают программу расселения несейсмоустойчивого жилья

Сейсмическое событие с эпицентром на глубине 10 км, магнитудой 3,5 балла произошло в 35 км от поселка Сукко.

Отмечается, что толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, а также в станице Раевская.

«Приборы сейсмостанции города Анапа зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. На территории города Анапа толчки физически ощущались», — говорится в сообщении.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, отметили в ведомстве.

25 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Спасатели осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений не обнаружено.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022