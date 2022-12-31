В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ

В Лисичанске ликвидировали агента Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в субботу, 31 декабря, заявил источник в силовых структурах республики «РИА Новости».

Отмечается, что он планировал теракты в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Агент СБУ был выявлен в результате операции сотрудников российских спецслужб и МВД. В ходе задержания он бросил гранату и выкрикивал националистические лозунги, агент был ликвидирован на месте.

29 декабря в Херсонской области ФСБ задержала передававшего СБУ данные о ВС РФ украинского агента. По данным ведомства, 54-летний гражданин Украины передавал данные сотруднику СБУ через мессенджер для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов ВСУ по позициям ВС РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, он заключен под стражу.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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