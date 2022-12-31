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Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца

Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
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Фото: REUTERS/Michael Kappeler
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором тот призвал народ Германии начать новый год с уверенностью и энергией, заявив, что в уходящем году страна продемонстрировала сплоченность и силу. При этом он призвал немцев продолжать экономить энергию, пообещав, что Берлин добьется независимости от российского газа.

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В комментариях на сайте газеты немцы указали, что не хотят расплачиваться за ошибки правительства ФРГ, которое только усугубляет энергетические проблемы, а также продолжает оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

«Граждане должны экономить энергию? Почему? Из-за некомпетентного правительства, которое своей неэффективной и контрпродуктивной политикой создает больше проблем, чем решает?» — задался вопросом Ralph O.

«Население просит правительство воздержаться от детских советов и активно работать на благо народа, а не фантазировать», — написал Annemie.

«Я прошу канцлера наконец экономно расходовать наши налоговые деньги», — добавил Konrad V.

«Если бы это была прощальная речь Шольца, то все было бы в порядке», — прокомментировал Mark B., указав, что тогда можно было бы «смести весь хлам» и начать восстанавливать экономику страны.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что граждане Германии стали существенно меньше тратить на подготовку к празднованию Рождества. Рост цен и инфляция особенно сильно ударили по жителям со средним и низким доходом. Так, если в 2021 году домохозяйства с чистым годовым доходом менее чем €25 тыс. тратили €158 на праздник, то в 2022 году они потратили лишь €120.

В этом же месяце президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. В частности, стало известно, что в новом году жители страны столкнутся с очередным повышением цен на электроэнергию. Ожидается, что цены вырастут более чем на 40%, из-за чего большинство промышленных объединений ожидает спад производства.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса.

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