Малкин вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обошел бывшего нападающего «Детройт Ред Вингс» Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В рамках регулярного чемпионата НХЛ на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге 36-летний россиянин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси», открыв счет в первом периоде. Этот гол стал для Малкина 12-м в нынешнем сезоне и 1180-м в лиге.

Таким образом хоккеист вышел на второе место, обойдя Федорова (1179). Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1452 очка.

На данный момент Малкин провел 1017 матчей в НХЛ.

Ранее, 21 декабря, форвард «Питтсбурга» сравнялся с Федоровым в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Малкин забросил шайбу с подачи Сидни Кросби при игре в большинстве. Она принесла форварду 1179-е очко за карьеру.

Столько же баллов за результативность набрал Федоров, выступавший за несколько клубов НХЛ с 1990 по 2009 год. При этом Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ гораздо меньше матчей.

В этом же месяце Евгения Малкина признали первой звездой матча с Dallas Stars. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Решающим стал гол Малкина, забитый на последней минуте.