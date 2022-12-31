Диетолог предупредила о возможной зависимости от майонеза

Регулярное употребление майонеза может сформировать зависимость из-за содержащихся в нем консервантов и жира. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

«Те продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании формировать зависимость. Майонез к таким продуктам тоже имеет отношение», — сказала она ТАСС.

Кроме того, предупредила диетолог, майонез способствует перееданию и набору веса. Употребление этого продукта в большом количестве способствует задержке жидкости в организме, а это в свою очередь также может привести к обострению метаболических проблем и развитию аллергической реакции.

При приготовлении новогодних блюд врач рекомендовала делать майонез самостоятельно.

Днем ранее врач-терапевт, специалист в области интегративной anty-age медицины «Лайф Мед Центра» Ованес Давидян призвал не злоупотреблять и низкокалорийным майонезом с пониженным содержанием жира, так как в нем содержится повышенное количество углеводов, которые впоследствии превратятся в сахар. Эксперт напомнил, что углеводы оказывают на организм не менее пагубное влияние, чем обильное количество жира.